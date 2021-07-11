興國派出所警員許振瑋及文化派出所李智宏分別考取110年中央警察大學學士班二年制行政警察學系和刑事警察學系。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警分局近日雙喜臨門，興國派出所警員許振瑋及文化派出所李智宏分別考取110年中央警察大學學士班二年制行政警察學系和刑事警察學系，因錄取名額極少，2位員警利用上班之餘埋頭苦讀，最終如願上榜，中壢分局全體同仁備感歡喜，與有榮焉。

興國派出所警員許振瑋從小就充滿著正義感，小學看到有同學被欺負，一定會挺身而出，為了能名正言順的幫助人，於是選擇報考警專，畢業後即分發至興國派出所，一轉眼就任職了9年，期間偵破毒品、詐欺、竊盜等案件逾百件，更曾與手持刀械的通緝犯搏鬥並成功制伏。許振瑋表示，雖然警察工作有極高的危險性，但想著能為社會盡一份心力、保護人民安全，就不怕辛苦。表現優異的振瑋，在主管的鼓勵下，決定報考二技及升官等考試，儘管工作時間日夜顛倒，依然利用勤餘時間唸書，有幸考取今年二技與升官等雙榜！

文化派出所警員李智宏小時候因熱愛看台灣啟示錄，發現新聞中破獲刑案的學長姐都充滿正氣，在這些新聞的薰陶下，內心默默產生強大的正義感，所以選擇報考警專，畢業後於基層派出所展開警職生涯。畢業至今5年時間，曾於轄區內佈線破獲大型毒窟，查獲一、二級毒品逾百公克，因積極偵破案件而將作惡多端的犯嫌繩之以法，一路以來所堅持的正義，都是值得的。李智宏也期許自己，進入警大充實自我，未來能更上一層樓。

分局長陳錦坤表示，成功絕非偶然，所有收穫皆是一點一滴累積而成，2人在如此繁重的地區執勤，還能利用勤餘時間讀書進修實屬不易，也鼓勵其他同仁勇於挑戰自我，努力向人生目標邁進