近日有一名「警專姊」整理民進黨政府官員關於防疫的發言「金句」，貼在知名網路社群平台Dcard。不料，這篇文章竟然遭到Dcard站方刪除，並且「警專姊」的帳號也被停權，引起譁然！有另一名網友幫警專姊向Dcard詢問此事，站方回應是，「並非違反站規，但當事人提出申訴抗議」。前民進黨立委郭正亮認為，「這是典型的豬隊友，這一定是相關人的辦公室幕僚去抗議」，「自以為是在效忠」，「表示同溫層的範圍越來越小」。

據了解，有一名「警專姊」整理出民進黨官員和縣市首長的發言「金句」，從今年2月26日，一路整理到7月6日，時間橫跨近半年，貼到Dcard上，但近日卻遭站方無預警刪文，最後連「警專姊」的帳號都被停權。「警專姊」指出，事前沒收到任何通知說要查帳，帳號突然登不進去，文章跟留言被檢舉刪掉了，而另一篇針對台北市長柯文哲的攻擊貼文，卻沒被下架。

有網友幫「警專姊」向Dcard詢問此事，站方回應是，「並非違反站規，但當事人提出申訴抗議，經審查團隊確認後下架」，還稱原PO可再次張貼，但當事人若二度抗議仍會刪除。

前民進黨立委郭正亮11日在TVBS《新聞大白話》政論節目表示，「這是典型的豬隊友，這一定是相關人的辦公室幕僚去抗議」，「或是黨的人發現，趕快告知相關單位，總之一定有人去抗議，然後才拿掉」。「第一時間我就收到這一個，也有人在Line裡面傳，PTT又有人轉貼，後來就整個傳開了，它變成一個事件反而傳更開」。

郭正亮分析，這顯然就是「自以為他是在效忠，反而事實上這種文宣更近一步惡化」。PTT本來大部分都支持蔡英文的，至少2016、2020。經過停電、防疫，然後逐漸發現怎麼這些都不能批評？就產生「質變」，PTT是非常明顯。

他表示，Dcard本來在2020對蔡英文也很友善，現在也要搞出這種結果？表示同溫層的範圍越來越小，變成危機。事實上基本盤在縮小，縮小的過程中危機感更深，更怕人家批評，民主政治這剛好是反效果。

郭正亮認為，「應該把不同意見拉成是你的」。譬如說，支持民間企業去買疫苗，「我就可能爭取到這些人的支持，雖然這件事情不是我做的，可是我知道這裡面有很多支持者，他以前不是支持我的，我趁機擴大我的支持，把他們拉過來」，這樣才是一個擴張中的政黨。

郭正亮強調，現在的感覺是危機感越來越大，對於不一樣的聲音就盡量不要出現，但這樣的結果會適得其反。