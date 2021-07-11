歐洲國家盃足球賽台北時間12日凌晨3點登場，將由「三獅軍團」英格蘭在倫敦主場迎戰「藍衫軍」義大利，對於英格蘭足球迷來說，這是他們等了55年的最重要的一場大賽，英國女王伊麗莎白二世特地傳訊息給英格蘭國家隊總教練索斯蓋特（Gareth Southgate），英國大型連鎖超市特易購（TESCO）更刊登廣告，表示要讓員工安心看球，所以英格蘭地區的分店晚間7點45分就會閉店休息。

特易購的口號是「Every little helps（每個小部分都有幫助）」，公關部門用此諧音想出了「Every fan helps（每位球迷都能幫忙）」廣告標語，並寫道：「這件事很重要，這是55年來最重大的比賽，所以我們在英格蘭所有店面，都會在歐國盃決賽時關門休息，好讓我們超棒的同仁可以好好欣賞比賽，這是他們辛勤工作之後至少該有的回報，比賽開踢後，英格蘭足球隊值得任何一點小小的支持。」

這場歐國盃決賽在英國時間11日晚間8點開始，也有英國民眾表示，學校通知家長，知道大家都要熱血看球，隔天周一可以晚一點送孩子到學校，也有英國民眾覺得特易購這個廣告很好笑，因為歐美文化重視工作之外的休閒生活，英國當地超市基本上周日下午4點就關門，而且照字面上的意思，只有英格蘭的店才在歐國盃決賽店休，大英國協下的蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭可能都不算。