富邦金控11日傍晚亦公告6月自結獲利，單月稅後獲利128.7億元，亦創同期獲利新高，富邦金稅前獲利亦已高達1026億元，累計上半年稅後獲利876.6億元，較去年同期成長135％，亦創同期新高紀錄，每股稅後獲利（EPS）達8.29元，繼續蟬聯每股金控獲利王。

富邦金最大獲利功臣即富邦人壽，6月稅後獲利93.8億元，累計上半年獲利657.1億元，創同期及全年新高，即上半年賺贏去年一整年的獲利，對富邦金獲利貢獻度近75％。

富邦金表示，6月台股反映歐美復甦商機，當月大盤指數緩步上揚，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，帶動壽險月底淨值逾5700億元，創歷史新高，淨值比率高於10％，RBC初估超過300％，資本適足率等維持相對高水位。

在債市投資上，富壽持續利用美債自年初利率反彈與第二季盤整時期，在利率上揚期間積極增加債券部位，提高整體經常性收益。6月新台幣走勢趨於平穩，受惠於境內經常性避險成本（CS）仍維持低檔，約10～30基本點（1基本點等於0.01百分點），累積上半年匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較5月提升。

且富壽累計前6月合併初年度保費收入達938億元，較去年同期上升17％，合併總保費收入達2711億元，台灣業績預估排名業界第二。

台北富邦銀6月稅後獲利14.5億元，上半年獲利93.9億元。

富邦證券6月獲利8.9億元，上半年稅後獲利36.9億元；富邦產險6月獲利9億元，上半年累計稅後獲利42.5億元，兩家子公司獲利亦都創同期歷史新高。