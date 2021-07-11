隨著美中國際戰略格局發生重大變化，加上越南與美中雙方關係的改變，美國政界及軍方人士正興起一項全新的構想：重返越南。這些人士近期在媒體撰文認為，美國面臨新的地緣政治挑戰，應該考慮深化美國與越南的關係，並考慮在不久的將來讓美軍重返越南，或進一步增強基礎設施，建設美軍永久基地。

《防務一號》網站日前刊登美國眾議院軍事委員會成員、前眾議員查爾斯．周（Charles Djou）和海軍中校鮑爾（Matthew Powell）撰寫的文章，該文指出，鑑於中國、美國和越南3國之間的關係發生改變，以及中國在南海建設人工島礁的挑釁行為，美國「是時候重返越南」了。

美政界人士認為，美國應加強與越南關係，美軍甚至可以重返越南，建立永久的軍事基地。圖為永暑礁上的軍事設施以及在防近活動的中共海軍情報船。（圖／美國海軍學院）

《多維新聞》文章認為，越戰至今對許多美國人來說仍是痛苦回憶，也有不少人對加強與越南關係持懷疑態度。但是，隨著越戰記憶淡去，美國也臨新的地緣政治擔憂，應該考慮深化美國與越南的關係。

該文表示，從2015年開始，中國在南海建設了多個人工島礁並將其軍事化，中國也已經成為越南的地緣政治對手，「中國在南海日益增長的侵略和主張威脅著全球商業和美國的利益，也威脅著越南的安全和主權。」這使得美國和越南在南海的戰略利益日趨一致。

文章認為，美國於20世紀60年代曾在越南建立了數個重要的軍事設施，美國和越南應該考慮在未來5到10年內，重新使用這些設施，此舉將增強越南抵禦中國脅迫的能力。

文章建議，儘管由於目前越南中立，近期內美軍重返越南可能不是一個選項，但美國也可以尋求在越南進行額外的基礎設施建設，或建設美軍永久基地。

《多維新聞》指出，2021年4月中國國務委員兼外長王毅同越南新任外長裴青山通電話時曾表示，中越兩國應增進互信團結，加強戰略合作，維護共同利益。這不僅有助於維護兩國政治安全，為世界社會主義事業注入強勁動力，也完全符合時代進步發展的潮流。

裴青山表示，維護和發展越中傳統友好和全面戰略合作伙伴關係是越方堅定選擇和外交頭等優先。作為「同志加兄弟」，越南支持中國發展強大，為維護地區和世界的和平與發展發揮重要作用，為世界社會主義事業作出更大貢獻。