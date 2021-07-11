即將前往海外留學的台灣學生怎麼打疫苗？教育部今表示，指揮中心會依據目前取得疫苗的數量，陸續開放各類對象施打疫苗；但對於要前往英、美等國留學的學生，則可到達當地後，再持相關證明文件施打疫苗。

國外大學8、9月陸續開學，許多台灣學生正準備行囊以前往海外留學，但他們沒有打疫苗，心裡忐忑不安。他們希望可以在國內打完疫苗再出發，以避免染疫。

對此，教育部表示，中央流行疫情指揮中心指出，為確保維持國家及社會正常運作的相關基礎設施不受新冠肺炎疫情影響，將依據目前取得的疫苗數量，陸續開放各類對象施打疫苗。

教育部說，現階段疫苗總量尚不足支應全民需求，目前由指揮中心依據專家會議評估之維持醫療量能、防疫量能、高接觸風險等因素排定各類人員疫苗公費接種順序。

對於要出國留學學生接種疫苗問題，教育部說，經詢各駐境外機構，目前主要留學國邊境開放者（例如 美國、英國），留學生若持合法簽證入境，得於入境後依留學國規定攜帶相關證明文件即可施打疫苗；尚未開放外國人士入境國家(例如澳洲、日本)，已在留學國之舊生得施打疫苗。