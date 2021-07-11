微解封將於13日開跑，11日雲林縣北港朝天宮、武德宮財神廟等知名寺廟人潮略增1、2成，主要是信眾面對防疫3級警戒延至26日，加上此次微解封的開放程度不大，所以利用微解封前最後1個假日出來透透氣，也向神明祈求疫情早日退散，尋求心靈上的平靜。

全台防疫3級警戒，不僅各行各業受到衝擊，每年有6、700萬人次遊客的北港朝天宮媽祖廟也大受影響，廟方表示，以往星期假日是主要進香日，進香團與遊客數以萬計，現在整個朝天宮商圈冷冷清清，是建廟300餘年來首見的情況。

廟方說，為配合防疫，5月16日起即不開放信眾入廟參拜，原本信眾希望13日微解封後可以入廟參拜，但經董監事評估，認為開放入廟會增加染疫風險，因此還是維持現狀，未來只要疫情受到一定程度控制或宣布解封，便會開放入廟。

朝天宮商圈店家指出，之前SARS、去年新冠肺炎疫情剛開始時，也沒有今年5月起如此悽慘，每天顧客只有個位數，不過這個星期六、日人潮有稍微增加，大部分是家庭出遊，可能是微解封讓大家心情比較放鬆，利用假日出來散散心，祈求神明保佑。

北港糕餅業者說，北港大餅是最受歡迎的伴手禮，3級警戒後購買人潮只剩下以往的1至2成，這個星期六、日來店人數有比較多，大部分是買回去送給親友，希望微解封後會持續好轉。

北港武德宮財神廟配合疫情3級警戒，只能在廟外參拜，但部分信眾認為供奉神明的香火不能斷，向廟方反映代為奉香，廟方因此推出線上奉香服務，這幾天到廟參拜與線上奉香信眾都有增加。

西螺鎮福興宮媽祖廟決定13日微解封開放入廟參拜，但人數限制在百人以下，不能擲筊、抽籤以減少群聚，11日有不少信眾利用星期假日來參拜，認為心誠則靈，不一定要入廟。