大陸甜美女星程瀟原是韓團宇宙少女成員，近年來將事業重心轉往故鄉發展，先前更和小生許凱搭黨合作電競偶像劇《你微笑時很美》，然而開播後爭議不斷，先是取材真實電競選手卻胡亂竄改，還疑似宣揚打假賽，程瀟身為女主角受到嚴重攻擊，經紀公司也連忙發表聲明，卻再度點燃網友怒火。

《你微笑時很美》是改編自小說，原作過去就遭質疑是大量取材自現實生活中的電競選手，再結合這些對象寫出男女主角的形象，不僅如此，就連戰隊和選手的名字大部分都和現實中取材對象只差一個字，遭懷疑都是直接移植引用，這麼直接的搬進戲劇中，不少電競粉絲都十分不滿。

除此之外，在劇中曾多次有台詞和打假賽有關，例如「以後的比賽，我可以把所有的人頭都送給她」、「我第二局、第三局都可以繼續送（人頭），就當給你補個禮物」等等，雖然是為了浪漫劇情做鋪陳，但卻觸犯電競大忌，甚至還有一段劇情是選手在比賽進行中，突然衝下台幫女朋友吵架，讓觀眾看得一頭霧水。

程瀟經紀公司發聲明卻引起眾怒。（圖／翻攝自樂華娛樂微博）

粉絲群起抵制該劇，認為極不尊重電競圈生態，就連職業選手若風也看不下去砲轟：「什麼玩意，編劇不懂電競就算了，但至少尊重所拍的這個行業。」眼看女主角程瀟也被怒火波及，經紀公司立刻發表聲明，要求網友停止惡劣言論，「切勿入戲太深，不使用極端語句評價任何人」，然而網友並不買單，「演了抄襲劇憑什麼全身而退啊」，甚至要求程瀟出來道歉。