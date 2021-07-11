疫情嚴峻，但有民眾發現11日下午在興達漁港發現有民眾大排長龍，一點都沒有保持社交距離。興達觀光漁市協會總幹事鄭瑞益對此坦承疏失，他說，下午有對場內的民眾控管人數在300人左右，但忽略了場外的大排人龍，對此感到抱歉，未來會改進。

民眾在臉書爆廢公社二館貼文指出，疫情微解封，但民眾酸說，茄萣區的興達觀光漁港好熱鬧，網友們紛紛留言表示「暈倒了，大聚集」、「戶外超過10人」、「自制的台灣，還是有群不自制的台灣人」。

鄭瑞益表示，下午2時許一度湧現人潮，工作人員有對場內的人數控制在300至350人，入場前量額溫，採簡訊實聯制。對於網友的批評，他虛心接受，未來會再改進，注意控制民眾排隊時需保持距離。接近傍晚時，排隊的人潮就少了許多。

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