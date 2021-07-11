一名張姓男子與越籍配偶結婚十餘年，幾年前退休時，將退休金全額交付越配回越南開店，不料對方卻此後斷絕聯繫，張男死心塌地追去越南，卻遭到忽略。張男眼看婚姻已無法挽，向法院訴請離婚。基隆地院日前判准離婚。

判決書指出，張姓男子主張與越配妻子於2004年結婚，退休後，妻子向他提議想回越南開店營業，他便將退休金全數交付讓其圓夢，不料，妻子返回越南後就不願再返台，他癡情飛往越南想伴妻，對方卻態度冷淡，且把他當作視為無物，如同空氣般忽略，也無意願返回台灣一起生活，張男眼看婚姻已成破局，心寒地向法院訴請離婚。

張母出庭證述，媳婦自行返回越南，只要出現金錢困難，就會向兒子伸手要錢，就連兒子的退休金也全被吞掉，甚至兒子親自去越南，媳婦也不理不睬，也無返台生活的念頭。

基隆地院審理期間，張妻均未到場進行言詞辯論，也無提交任何書狀聲明。法官認定，張妻自2014年7月間離台至今再也未入境，夫妻倆分居已逾7年，婚姻生活顯然名存實亡，自難期雙方有可能再復合，共同建立和諧美滿之家庭，依其情形，任何人倘處於同一地位時，均難期待繼續維繫婚姻及家庭生活之和諧，客觀上已達喪失維持婚姻意欲之程度，認定婚姻已構成難以維持之重大事由，准許離婚。可上訴。