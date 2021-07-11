全國自5月提升疫情警戒至第三級後，過去兩個月以來，各大政黨在眾多議題攻防上，聲量也出現不小的變化。據輿情統計網站「聲量看政治」指出，目前民進黨的討論與搜尋度最高，其次是國民黨，再來是台灣民眾黨，第四是台灣基進，和時代力量，最後則是新黨。

「聲量看政治」臉書粉專今（11日）撰文指出，根據5/10-7/10 近兩個月全國三級警戒至今62天，台灣六大政黨「Google SERP」聲量分析發現，目前以「民主進步黨」的討論與搜尋度最高，佔44.07%；其次是「中國國民黨」，佔34.34%；第三為「台灣民眾黨」，佔9.88%；第四為「台灣基進」，佔5.73%；第五為「時代力量」，佔3.35%；第六為「新黨」打假除亂，佔2.63%。

「聲量看政治」分析，民進黨作為執政黨，無論在疫苗、防疫政策上的正反兩方討論度都非常高。國民黨主軸在「我要疫苗」，以及侯友宜的「封城說」，2議題都頗具討論度。

民眾黨聲量則約莫在10%上下，主要討論都被自己的黨主席柯文哲吸走，狀況維持在去年各種補選類似的情形，只有柯文哲一人好。台灣基進聲量持續在加溫，但仍有很大進步空間。

時代力量是所有政黨自選舉以來變化最大的，一路從選舉時聲量在15%上下，能與民眾黨搶老三，卻持續走下坡，至今只剩下3%。新黨一直都維持在2%左右，變化不大。