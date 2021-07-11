今天在大聯盟場上道奇以22：1的超大分差擊退響尾蛇，全場道奇揮出22支安打、8支全壘打，整場比賽讓響尾蛇投手不知道如何投球，他們今天各在1、2、7、8局發動猛攻，對手也只在8局上攻下唯一的分數，可說是本季最慘烈的一場屠殺。

GRAND SLAM FOR SECOND BASEMAN MOOKIE BETTS pic.twitter.com/7hVsYM2q9X — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) July 11 2021

首局道奇就猛灌5分，孟西(Max Muncy)先擊出二壘安打率先得分，接著貝林傑(Cody Bellinger)和普拉克(AJ Pollock)接連揮出全壘打，比分以5：0大幅領先。第2局道奇繼續追加分數，騰納(Justin Turner)一棒擊出滿貫炮，將比分拉到9：0領先。

而響尾蛇先發投手史密斯(Caleb Smith)只投了1局被敲6安打狂失9分，狀況只能用悽慘來形容。接替投手皮卡克(Matt Peacock)則安然度過了3局沒有失分，但好戲還在後頭，第7局道奇又像發瘋似的發動猛攻，一局灌進7分，貝茲(Mookie Betts)轟出全場第二支滿貫炮，比數來到13：0。

A grand slam from All-Star Justin Turner. pic.twitter.com/w6fU4bjVYP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 11 2021

接著此局完全是煙火秀，麥金斯崔(Zach McKinstry)和普侯斯(Albert Pujols)分別擊出2分和陽春炮將比分拉到16：0，而8局上響尾蛇終於開胡，安卓楊恩(Andrew Young)轟出陽春炮，不至於讓比賽被剃光頭，要回1分。但恐怖的在最後，第8局道奇仍然無情灌進6分。

此局普拉克和普侯斯都揮出個人本場第二轟，加上路克斯(Gavin Lux)超深遠三壘安打，將比分擴大到22：1，突破二十大關，合力上演一場煙火秀送給道奇主場球迷，最終就以21分的懸殊差距拿下比賽，道奇今天一共揮出8支全壘打，其中包含2支滿貫炮，成為史上首支在同季有兩場比賽團隊有2支滿貫炮的隊伍。