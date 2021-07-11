在美國禁令以及全球「晶片荒」之下，大陸持續推動半導體等晶片相關產業發展，力求精進晶片國產化技術，也讓陸企在國際半導體領域的「存在感」越來越強。據全球電子技術知名媒體集團Aspencore旗下EE Times近日最新發佈「2021年Silicon 100」名單中，此次就有19家大陸企業入選，更有9家是新面孔，同時台灣也有一家創王光電入選。

Silicon 100的策劃者Peter Clarke指出，今年名單中明顯感受大陸持續崛起，出現更多來自大陸的新創公司。另一趨勢是多輪融資提供的資金顯著增加。反過來與大陸崛起相比，來自歐洲、北美的新創公司數量略有減少。

據公開資料介紹，Silicon 100甄選出的企業，都是當年全球最值得關注的100家電子、半導體新創公司，可說代表新興技術的發展趨勢和全球半導體行業的未來。

據大陸IT之家報導，2021年Silicon 100榜單中，上榜的19家大陸企業技術領域較為集中，例如存儲、顯示器／設備／驅動；RF＆IoT；5G ＆高頻RF等。而台灣的創王光電也繼去年之後，今年再度入榜。