國內本土疫情降溫，中央疫情指揮中心宣布自7月13日起「微解封」，同時授權地方政府因地因時調整，但地方政府紛紛「逆時中」，堅持餐廳和夜市仍不能內用。前民進黨立委郭正亮爆料表示，其實衛福部普遍希望不要開放。

針對「微解封」，郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，指揮中心說，只要戴口罩、做隔板、然後做人流管制，可以考慮開放；這是什麼規則？縣市政府哪敢做決定，又不是防疫專家。所有專家都在中央，指揮中心還有防疫專家諮詢小組，指揮中心自己的專家訂不出具體規則，就叫縣市長來決定，但明年就要選舉了，縣市長怎麼敢下這種決定，只好以不變應萬變，少做少錯。從緊到鬆是最困難的，但從鬆到緊比較容易，因為大家會恐慌，可是從緊到鬆，民選的縣市長明年就要選舉了，就會擔心萬一自己是破口怎麼辦？所以這個責任一定要中央幫他扛。

郭正亮透露，其實衛福部普遍希望不要開放，可是為什麼會有「微解封」？可能是其他部會，甚至可能包括行政院長蘇貞昌本人。因為他聽到太多訊息，很多人經濟受不了，正常生活被束得太緊，希望能夠開放一點點。

郭正亮指出，這叫「輿論公審防疫」，新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲有考慮開放，後來因為輿論，對疫情無限恐慌的人，會認為這樣有風險。不過，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎5月26日就講過，日均確診人數低於30人，可以解封，三級警戒降到二級，這就是用科學數據管理。