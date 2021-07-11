遭爆施打疫苗，聯亞生技11日澄清表示，此為不實臆測與錯誤傳聞，該集團符合中央流行疫情指揮中心（COVID-19疫苗公費接種對象）之「維持防疫量能」第二類別，但集團所屬各公司未考慮優先施打順位，也未將員工名單造冊向衛福部申請優先施打進口疫苗。

新冠疫情在2019年底爆發，台灣苦撐至今年5月，終未能躲過變種病毒。國內有能力研發或生產疫苗的公司，均投入新冠疫苗的困難研發路。就是否能達到疫苗自備的戰略目標，國人意見紛雜，有激動鼓勵者，也有自始即不看好。

日前若干媒體指責影射國產疫苗公司對自行研發疫苗不具信心，並指責指揮中心的政策。對此，聯亞生技表示，對於政府保護疫苗研發和生產人員的用心表達感謝，並認為此政策符合各國之防疫優先順序原則。

聯亞表示，集團依政府的防疫措施，嚴格執行人員分區分流、進出管制實名制、視訊遠距開會、每天定期環境清消與關注健康情況，讓疫苗的研發及生產不受疫情影響。

先前集團曾考慮比照恩慈療法向衛福部申請讓集團員工優先施打自家疫苗，但因過程與作業程序複雜而未付諸行動。集團創辦人王長怡表示，對聯亞新冠疫苗UB-612的安全性、有效性及耐受性深具信心，目前正配合政府進行相關審查。待UB-612獲專家審查通過取得EUA，其本人、集團高階主管及相關研發人員均會公開施打UB-612，也不排除向中央流行疫情指揮中心申請讓集團同仁及家人施打自家疫苗。