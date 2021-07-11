受疫情影響，因應在家工作、遠距學習等防疫措施，相關硬體設備需求大增，以電腦銷售為主的順發（6154）本波買氣爆發，依靠商品齊全、庫存充足、專業服務、一站購足等優勢，創造出連續兩個月業績大增七成以上亮眼成績。

三級防疫警戒下，人與人的接觸減少，生活型態面臨轉型，而擁有順暢的遠距作業設備，是防疫新生活不可或缺的工具，不管是學習還是工作，都能在避免群聚下維持正常運作，商品齊全、庫存充足的順發，在非常時刻就成了民眾購物首選。

單看順發5月業績，與去年同期相比成長七成，6月的年增率更來到80％，連續兩個月銷售業績均突破5億元大關，前次創造單月營收逾5億元成績，已要追溯至2016年初，順發憑藉著多年累積專業形象，在疫情的風口上得以逆勢成長。

順發在2010年就轉型為公益型企業，捐出20％淨利做公益，幫助弱勢家庭的孩子就學，10年來已捐出超過2億元公益款。順發董事長吳錦昌表示，「每一筆善款，其實都是顧客消費的累積，所以真正行善的，是選擇順發消費的這些顧客。」順發期望人與人互助的公益能量，在防疫期間，能為社會帶來正向力量。