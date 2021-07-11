路易莎咖啡713起，開放特定地區門市內用。（路易莎提供）

連鎖路易莎咖啡宣布，自7月13日（二）起，路易莎咖啡依據微解封政策之餐飲內用指引，並配合各縣市政府彈性宣佈，僅開放特定縣市門市之內用區。門市皆遵照指引實施1.5公尺梅花座、座位皆加裝隔板，入店皆須完成實聯制登記。

路易莎也提醒消費者，目前門市仍視疫情及地區滾動式調整營業時間，建議顧客來店前可致電查詢；縣市政府宣佈可內用之地區門市，洗手間也同步開放供顧客使用。