路易莎咖啡7／13起部分門市開放內用 18:502021/07/11 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路易莎咖啡713起，開放特定地區門市內用。（路易莎提供） 連鎖路易莎咖啡宣布，自7月13日（二）起，路易莎咖啡依據微解封政策之餐飲內用指引，並配合各縣市政府彈性宣佈，僅開放特定縣市門市之內用區。門市皆遵照指引實施1.5公尺梅花座、座位皆加裝隔板，入店皆須完成實聯制登記。 路易莎也提醒消費者，目前門市仍視疫情及地區滾動式調整營業時間，建議顧客來店前可致電查詢；縣市政府宣佈可內用之地區門市，洗手間也同步開放供顧客使用。 台南虱目魚將收成 產地價可望漲2成 通路推薦3大熱銷防水手機 入手Zenfone 8現省2200 #門市 #內用 #路易莎咖啡 #縣市政府 #宣佈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門也轉彎「餐飲業禁內用」全台只剩澎湖放行 12:462021/07/11 生活 一杯星冰樂外加13項要求 星巴克滿足「瘋狂客製」的背後 08:202021/07/11 財經 關子嶺風景區微解封 溫泉訂房率仍悽慘 15:002021/07/11 生活 參山處17景點有條件開放 谷關溫泉公園泡腳池再等等 14:122021/07/11 生活 11人脫罩狂嗑熱狗 咬一口噴3000 04:102021/07/11 社會新聞 不甩三級警戒 家中七彩霓虹燈閃爍辦毒趴 警方上門手到擒來 09:212021/07/11 社會 各國領袖 僅馬克洪確定出席 04:102021/07/11 政治要聞 幾乎全台都逆時中 侯友宜：有損公信力 11:192021/07/11 政治 水電工騎樓脫罩吃早餐 高巿不罰了 04:102021/07/11 地方新聞 微解封被罵爆 地方急轉彎 部分電影院、動物園復營運喊卡 04:102021/07/11 焦點要聞 3男4女台中豪宅辦毒趴 窗戶七彩霓虹燈閃爍引注目全遭逮 08:492021/07/11 社會 生活熱門新聞 全時勞工1萬元生活補貼明起申請 9大Q＆A一次看 - 生活 午後雷雨區炸西半部 今起一路轟到下周日 - 生活 好市多買滿福堡她嗨喊比麥當勞原版大2倍 照片曝光2萬人笑翻：天才 - 生活 力挺陳時中到底 管碧玲用8字形容3＋11引眾怒臉書遭灌爆 - 生活 彰化今增1確診 病毒量超高 曾跨3縣市活動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。