歡巨大禮包內附全台獨家限量「浪味仙Ｑ萌耳機套」。（宜蘭食品提供）

居家防疫讓生活不免乏味，常需要零食作伴，旺旺宜蘭食品趁勢推出「歡巨大禮包」，將浪味仙包裝放大26倍，療癒感爆棚，且內附浪味仙仿真耳機套，適用Airpods1、2代，帶來科技時尚的可愛氣息，完全擄獲浪味仙迷的心。

「歡巨大禮包」外型令人驚艷，且商品種類多樣，袋內盛裝旺旺超夯的經典零食，包含浪味仙田園蔬菜、玫瑰鹽味、旺旺仙貝、雪餅、小小酥，及仙貝酥等，每一口吃的都是回憶，豐富的選擇也滿足挑剔的味蕾。

耳機套適用於Airpods1、2代。（宜蘭食品提供）

此外，還內附全台獨家限量「浪味仙Ｑ萌耳機套」，將浪味仙等比縮小，化身成耳機套，適用Airpods1、2代，仿真程度超逼真，不只外觀討喜，也兼具匠心工藝。耳機套分為帽、身、吊環3個部分，採用雙層材料設計，內層塗料光滑柔軟、防刮，且吊環也以旺仔造型呈現，擄獲浪味仙迷的心。

「歡巨大禮包」單包下殺269元，更多優惠可至MOMO購物網、旺旺官方旗艦店選購。旺旺自營官方旗艦店更趁勢推出「Summer Party」專區，匯集米果、餅乾零食、飲品及泡麵等。凡加入會員即享30元購物金，滿299元贈一定要吃蝦蝦片乙包，全館消費滿499元可宅配、滿599元折30元、滿699元可獲得50元購物金等。