上個月，在長江拍攝到帆罩呈曲折狀的獨特潛艦，被認為是元級攻擊潛艦的最新版本，暫定為039C，它可能具有好幾項重大改進，顯示中共海軍在潛艇技術上有自己的創新，潛艇專家海HI Sutton的自己的「沉默海岸」網站(Covert Shores)的提出了對039C的綜合分析。

外觀上，這艘新潛艦有獨特的帆罩，並且背部突出個平坦的脊，擴增了內部空間。這兩個特徵與瑞典的 A-26潛艦有些相似，但談不上抄襲，頂多是提供想法。其他可能更重要的改進，包括新的拖曳陣列和吸音塗層這些外界難以得知。

其實，039A元級潛艦在2006年首次出現時，就已經引起不小的騷動，首先，它是中共海軍在21世紀後首款自製潛艦，而且外界首次得知元級，是在它已經開始航行才知道，顯示中共有能力在不事先通知西方觀察家的情況下建造潛艦。這並不容易，一般而言，建造如此大型的軍艦，外界或多或少都會查覺。這一次039C的出現，再次證明中共軍事武器研製的保密程度。

我們對元級的換代是以帆罩為特徵。最初的 039A ，有一個簡潔的直立帆罩，其前緣幾乎是垂直的。外型與俄羅斯「基洛級」很像，中共海軍操作有20多艘基洛潛艦。然後到了 2013 年，我們看到了一個邊緣帶有弧度的帆罩，這被稱為039B。接著就是具有曲折狀帆罩的039C，不過這是個外界暫定的名稱，其他觀察家傾向名為039D。

出現多種衍生型，也代表039A元級已是相對成熟的成品，它也確實相當受到歡迎。已經出口給巴基斯坦 (8艘) 和泰國 (1艘)，這可視為對039A性能的肯定。另外在大陸的國防展上，有公開039A的剖面模型，它帶有史特林發電機類型的AIP（絕氣密推進系統），有較高的水下航速與潛水時間，國際上的AIP系統分成2種，一是鋰電池型，其二就是史特林發電機，而史特林發電機的技術難度較高。

這種曲折型帆罩有什麼好處?有一種說法認為可以增加帆罩內儀器的儲存空間，這可能是中共造艦單位的考量，在 2010 年左右，有一艘較早期的035 型「明級」潛艦的帆罩上，就安裝了一個曲折型的的塔，現在想來應該就是039C帆罩的前期試驗。

我們推測採039C採用更新的技術。帆罩添加新一代的光電桅杆，但由於帆罩位置是固定的，不太可能與發生根本性的不同。

美國國防部預計元級(039A、B、C)到 2025 年會建造達到 42艘元，不包括出口型號。如果是這樣，大約會有20~25艘可能是039C型。