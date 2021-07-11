黃昺翔（右）和爸爸感情非常好。（無限美好文創娛樂提供）

黃昺翔的新歌〈叫爸爸〉是他去年參加「2020台灣原創流行音樂大獎」，榮獲台語組首獎和最佳現場演出獎雙料冠軍的歌曲，他寫給全天下的爸爸也獻給自己的父親；他從小跟爸媽感情就很好，父子講話會彼此虧來虧去，他創作〈叫爸爸〉後第一時間傳給爸爸聽，換來父親一句：「也太赤裸裸了！」另類稱讚他這首歌寫得太真實、太貼切，當下還搭了他肩膀問「要給我抱孫子了嗎」？讓黃昺翔哭笑不得。

黃昺翔將這首拿下大賞的歌曲，當作爸爸的父親節禮物，也藉此平衡一下，「首張專輯發行日是媽媽的生日，記者會也辦在當天，我爸當時就有『抗議』說不公平，所以這次馬上以爸爸主題寫歌送給他，成功堵他的嘴」；歌曲榮獲兩冠軍共得到23萬元獎金，熱愛音樂的他，將這筆「收入」悉數變成新專輯的製作費用。

好奇問他有沒有請老爸大吃一頓，黃昺翔表示當然有，而且一連吃四五天，誠意滿滿；原來他之前返家過農曆新年前，特地到台北熟識知名的火鍋店家，一口氣買了4種湯頭，裝入皮箱中坐高鐵護送回台南家，並在網路上訂了優質肉品、海鮮，從圍爐夜起每天不同口味與全家團聚過新年，黃昺翔得意洋洋地說：「我家的年夜飯被我一路包到收假。」