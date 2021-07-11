桃園與台北市因Garmin公司員工染疫事件隔空交火；基隆市因確診案例在北市上班未被匡列，而怒批疫調。台中市長盧秀燕11日表示，很感謝彰化縣府昨晚漏夜通報有確診者足跡到台中，讓中市立即啟動應變。她強調，中部地區是共同生活圈，從疫情爆發以來，中部各縣市首長共同合作、互相通報，聯手打擊病毒，守護中台灣的民眾。

台中市府昨天晚間接獲彰化縣通報指出，彰化1名確診案例有台中足跡史，曾在7月7日下午3時至晚間7時到台中新光三越百貨公司，台中市府接獲通報於晚間10時緊急通知百貨公司停業，並進行內部清消，百貨公司漏夜緊急進行內部消毒， 11日再度配合休館進行清消。

盧秀燕今天下午在流行疫情指揮中心記者會時，談及接獲彰化縣府通報確診案例足跡到台中市一事，特別表示，市府接獲通知後立即啟動應變，並通知新光三越停業並進行內外清消。

盧秀燕指出，除了感謝百貨公司配合停業及清消外，也感謝彰化縣長王惠美及衛生局長葉彥伯的及時通報，中部地區是一個共同生活圈，從疫情爆發以來，中部各縣市首長共同合作、互相通報聯防，聯手打擊病毒，中市會繼續努力，守護中台灣的民眾。

盧秀燕指出，中央宣布微解封後，民眾心理已有些鬆懈，從中市今天還是傳出本土或境外移入確診個案來看，台中市還沒有鬆懈的本錢，能理解要提供一定的民生經濟，但是疫情變幻莫測，市民一定要注意安全，避免外出，務必做好防疫，目前病毒仍凶猛且全世界還深以為苦，仍要加強戒備。