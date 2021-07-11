一名陳姓男子今年6月間被警方查獲無故攜帶西瓜刀與鋁棒，辯稱西瓜刀是拿來切西瓜用的，西瓜才剛吃完，但同行友人卻指出，他們沒有在吃西瓜，戳破了陳男的謊言。基隆地院依社會秩序維護法，處以陳男1萬元罰鍰。可上訴。

判決書指出，警方於6月19日獲報，稱有民眾在基隆市信義區壽山路群聚滋事，前往現場後，發現陳男搭載一名鍾姓女子，且駕駛座的腳踏墊上有一把西瓜刀以及一支鋁棒，遭到警方依違反社會秩序維護法，無正當理由攜帶具殺傷力器械函送裁處。

基隆地院審理時，法官發現，陳男與警詢時辯稱，他開車到壽山路是要陪鍾女去聊天，西瓜刀是用來切西瓜，西瓜剛吃完，鋁棒是用來防身等；但鍾女則證稱，陳男車上沒西瓜，他們剛剛也沒吃西瓜。

法官判定，綜合以上，足以證明陳男所稱的西瓜刀用途並非實在，且陳男將西瓜刀與鋁棒放在駕駛座地墊上，明顯有礙安全駕駛，若非立即使用實在不須如此擺放，且鋁棒防身也非維持正常生活所需，實在難認攜帶西瓜刀與鋁棒前公共場所有正當理由。

法院審結，依社會秩序維護法第63條第1款第1項規定，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，依法裁罰1萬元罰鍰，並沒收西瓜刀與鋁棒。可上訴。