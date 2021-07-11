國內本土疫情爆發後，全台從5月中開始實施三級警戒，不少行業受到衝擊，有人甚至不能飽餐一頓飯。資深媒體人王尚智表示，台灣還能指望的，只剩台北市長柯文哲和新北市長侯友宜；他並建議，台北與新北設立「疫情急難專線」，只要真的沒飯吃了，就可以打這一通電話求救。

王尚智11日在臉書貼文表示，如今的台灣，全靠著「野生的正義」在照顧著基層中最流離失所的族群。而執政體制的粗糙無能，若不是歸咎民進黨這個政黨漠視人命，那就真的是台灣的民主政治有著本質的極端與扭曲了。總統蔡英文如此心疼美國總統拜登家死去的狗，遠比心疼土城母子3人吃不到下一頓飯，這位媽媽只能騎車橫越到台北市去討個便當；蔡英文應該從未想過，一個總統的職能裡，其實也包括「給一個便當讓小孩子吃飽」。

王尚智認為，坐在總統這個位子，不只是三軍統帥，巴結美日、協調行政院政務，或者忙著經營推特臉書，而是要給孩子們一個便當，「做人，可不可以正直且負責一點的活著？」「做官，可不可以稍微想像一下基層的真實苦難？」

王尚智指出，看來台灣還能指望的，好像只剩台北市長柯文哲和新北市長侯友宜。他建議，台北與新北可以考慮設立一個緊急專線，立意與設定簡單到，只要真的沒飯吃了，就可以打這一通疫情急難專線，便可即刻安排就近去領便當或救濟物資；但不是打電話去聽取心理諮商勸告、也不是打去接受社福輔導調查，而是只要打去就能簡單、快速且有尊嚴地吃一頓飯。而許多食物地圖、超商寄餐雖不錯，但仍有區域及上網的基本限制，若官方民間能有更簡單的「打一通電話」的機制或機構，他一定願意毫無保留的加入贊助支持。

網友回應說，「信義區的商家成立了待用餐的行動，有需要的人可以根據地圖上的商家，得到愛心待用餐。」、「今早看到1925心理諮詢專線也是一陣苦笑、民眾焦慮是從何而來？然後沒法温飽還顧得到心理？」