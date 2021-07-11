三級微解封，台南市一度「順時中」開放餐廳內用後，又因網友灌爆市長黃偉哲的臉書反對，加上12個餐飲工會代表也不贊同，隔天急轉彎「逆時中」禁止餐廳、夜市內用。黃偉哲11日重申，媒體說全台灣只有一個縣市是順時中，其他都逆時中，不應這樣解讀。

黃偉哲指出，中央流行疫情指揮中心是說三級警戒到12日，13日開始可以開放餐廳內用，但必須遵守一些行政指引。在地方上，就如同開放夜市，也必須要遵守一些夜市開放的指引。如果夜市選擇先不要開放，代表還沒有做好準備，就不會申請開業；如果做好準備，做好防疫指引的話，就會來申請開放。這也不是夜市來的叫做「順台南市」，沒有來叫「逆台南市」。

黃偉哲認為，地方有權決定要不要開放，不是陳時中部長強迫縣市要開放，不開放就是逆時中。相對應地，中央流行疫情指揮中心有一些沒有開放的活動跟場域，如果有些縣市選擇開放，當然是跟中央的行政指導是不相符合，這是一個基本的邏輯問題。