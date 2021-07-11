新北市新莊區民安街今天凌晨有群青少年喧嘩，居民發生糾紛因而報警，員警趕抵後，青少年相當不耐煩，其中19歲陳姓現役軍人脫下口罩爆粗口，最後被警方壓制逮捕，警方在其身上搜出彈簧刀，陳男供稱隨身帶刀是為了要切水果；警方訊後依違反社會秩序維護法函送簡易法庭裁處。

新莊警方表示，今天凌晨0時30分左右，接獲民眾報案指稱新莊區民安路287巷口，有青少年群聚鬧事疑似發生糾紛，警方出動快打警力趕往，發現只是8人群聚街頭喧嘩吵鬧，逐一盤查身分抄登資料，發現其中5人未成年。

員警調閱監視器，確認並無發生糾紛，斥責這群青少年，疫情期間，深夜不該在外遊蕩，這群年輕人很不耐煩，質疑員警沒事幹嘛盤查他們，態度相當輕挑。

其中，18歲鄭姓男子不斷質疑員警態度太兇，另一名19歲陳姓現役軍人跳出來叫囂助勢，甚至脫下口罩爆粗口嗆聲、動手與員警推擠拉扯，最後被警方強勢壓制在地上，身上搜出一把彈簧刀帶回派出所調查。

陳男向警方聲稱，是因部隊放假回台北找朋友，彈簧刀是在夜市玩遊戲抽中，只是隨身攜帶切水果、切肉；警方訊後將他依違反社會秩序維護法函送簡易法庭裁處，其中妨害公務部分可處拘留或1萬2千元以下罰鍰、攜帶危險物品可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，其餘未成年少年通知家長領回。