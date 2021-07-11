《神之鄉》戲劇原創音樂專輯今辦線上記者會。（老鷹音樂提供）

畢書盡（Bii）、李玉璽與陳彥允去年為戲劇《神之鄉》配唱主題曲〈一直追〉，11日舉辦戲劇原聲帶聽歌會，提及陳彥允年前離開老鷹音樂後，傳他有意簽約謝和弦與老婆莉婭創立的馬槽音樂，陳彥允昨澄清沒這回事：「跟謝和弦一直有音樂上的合作，但我並沒有簽給他。」

陳彥允在原聲帶中參與3首歌，〈一直追〉由昔日的「老鷹三少」合唱，陳彥允特別感謝Bii和李玉璽：「他們2位補足我內在某部份的勇氣，好像能量又灌回我的生活，讓我最近居家自閉的生活中有新刺激。」坦言離開老鷹音樂後，重新檢視自己的生活，「以前可能比較衝動，現在就會比較冷靜」。

李玉璽不只獻聲也參與這部戲劇演出，並且和劇中飾演他父親的王識賢合唱〈毛玻璃〉，久未錄製歌曲的王識賢表示，近年許多朋友希望他重返歌手身份，「但越是這樣我壓力越大，這首歌找我唱的時候很開心，同時內心也很坎忐忑」。

反問李玉璽，劇中父親王識賢與現實生活中的爸爸李亞明，誰比較可怕？李玉璽笑回：「對識賢哥第一印象的確比較緊張，他演的戲都是角頭老大，亞明先生當我爸滿久了，所以不會有害怕的感覺。」李亞明受訪時也笑問「王識賢是不是想搶我的飯碗」？大讚王識賢演技好，在戲裡看李玉璽的眼神，比他這個爸爸看兒子的眼神還令人感動。