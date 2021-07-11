今天素有「體壇奧斯卡獎」的《ESPY》年度傑出運動表現獎頒佈了許多獎項，其中包括美國職棒MLB，天使日籍好手「二刀流」大谷翔平獲得年度最佳MLB球員獎項，這也是他生涯首度獲獎，而這可說是實至名歸，因為本季的大谷翔平實在太出色！
今年大谷翔平一樣以二刀流身份上場，投球表現普通，僅4勝1敗，自責分率3.49，67局投球中能送出87次三振，不過最讓人驚豔的是他的打擊表現，本季總共297個打數中能敲出82支安打、33支全壘打，為球隊貢獻70分打點，打擊率.276。
其中全壘打目前為全聯盟最多，以投手身份來說這實在太過驚人，進入聯盟第4年的他超越前輩松井秀喜成為亞洲最多轟紀錄保持者，前者為在洋基的31轟，而他的超猛表現也入選本季明星賽野手、投手陣容，並在美聯MVP候選上成為領先者。
現在大谷翔平的一舉一動都讓外界非常關注，每天是否揮出全壘打也成為球迷最熱議的話題，在今天拿下年度最佳MLB球員獎後他說：「非常感謝熱愛我的球迷，能像隊友卓奧特(Mike Trout)一樣拿到這座獎項我感到非常光榮！」
另外在ESPY頒獎典禮上也頒發了其他運動項目的獲獎者，籃球部份由勇士球星柯瑞(Stephen Curry)獲得，年度最佳男子運動員由NFL傳奇球星布雷迪(Tom Brady)拿下，日籍網球好手大坂直美獲選年度最佳女子運動員，C.羅納度(Cristiano Ronaldo)則獲選年度最佳男子足球員。
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