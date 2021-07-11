台中榮總嘉義及灣橋分院，各獲國際扶輪社及友善企業共同捐贈一座6人座移動式多功能正壓篩檢站，11日送抵嘉榮。（呂妍庭攝）

台中榮總嘉義及灣橋分院，各獲國際扶輪社及友善企業共同捐贈一座6人座移動式多功能正壓篩檢站，11日送抵嘉榮。（呂妍庭攝）

台中榮總嘉義及灣橋分院，各獲國際扶輪社及友善企業共同捐贈一座6人座移動式多功能正壓篩檢站，11日送抵嘉榮。（呂妍庭攝）

急診醫學科主任蔡政翰形容「發燒篩檢站3.0」版就像「小型野戰醫院」。（呂妍庭攝）

全台國際扶輪12位地區總監社友，聯合發起社友力量募資、募工、募料的公益服務，共同催生製造135座多功能正壓採檢站，捐贈全台115家醫療院所，今11日台中榮總嘉義分院和灣橋榮民醫院分別獲捐一座6人座移動式多功能正壓篩檢站，有助提升嘉義防疫量能。

嘉榮的6人篩檢站由皇冠金屬工業股分公司捐贈，國際扶輪3521地區第10分區台北關渡、台北樂群、台北食仙及台北矽谷扶輪社則聯合捐贈另一座6人篩檢站灣橋分院，今天的捐儀式由嘉榮副院長黃敏偉代表接受，並致贈感謝狀感謝皇冠金屬公司和扶輪社。

代表皇冠金屬工業到場的專員代表薛惠婷表示，董事長林欣蓓本身就是扶輪社的社友，平時其個人及公司就會從事公益，那裡有需要，皇冠金屬從不缺席，所以一聽到國際扶輪社發起打造多功能篩檢站時，皇冠金屬立即響應捐4座，分別捐給高雄、台北、南投埔里跟嘉義一家醫院。

負責運送的國際扶輪3501地區中壢和平社長柯授耀說，此次捐贈計畫聯合社友力量募資、募工及募料，包括運送、處理等都是社友分工，大家投入公益親力親為。

黃敏偉認為，未來社區篩檢將成為常態，但疫情以來，醫護人員要穿著兔寶寶裝，常熱得大汗淋漓很辛苦，有了6人座正壓篩檢站，可保護醫護人員，還能讓採檢工作更順利，感謝扶輪社、企業整合民間力量，讓醫療院所能持續為社會大眾服務。

黃敏偉說，嘉義的疫情不如北部嚴重，不過嘉榮同仁堅守崗位，已多次執行嘉義市「自熱區返鄉學子免費採檢專案」、支援水上機場免費進行COVID-19快篩檢測服務、執行熱區PCR採檢、北農貨運司機篩檢等，全力守護民眾的健康。

除了正壓篩檢站，嘉榮也把SARS期間的負壓篩檢站再次升級成「發燒篩檢站3.0」版，包括護理、PCR採檢、X光檢驗及負壓隔離室等設一應俱全，讓有疑慮的發燒患者從篩檢到留院觀察一站完成，有效降低院內感染風險。

急診醫學科主任蔡政翰形容「發燒篩檢站3.0」版就像「小型野戰醫院」，不但有獨立廁所、汙水處理系統，篩檢站外還彩繪呼應院區黃花風鈴木的圖案，增進與患者的親近性。