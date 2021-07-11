海巡署第5巡防區指揮部10日下午接獲吳姓民眾撥打118專線報案，稱其駕駛沙灘車受困於雲林縣麥寮鄉許厝寮沙洲上，中部分署第4岸巡隊立即指派麥寮機動巡邏站及許厝寮安檢所人員，攜帶救生裝備緊急趕往現場協助車輛脫困。

吳姓民眾利用星期假日，駕駛沙灘車至許厝寮沙洲挖文蛤，卻因不明原因故障，受困於沙洲動彈不得，所幸求救後海巡人員火速趕抵現場，順利協助車輛脫困，讓他非常感謝。

海巡人員表示，此案已是同1周內、同1區域發生的第2起民眾受困案，經統計近2年來，許厝寮沙洲及岸際共發生7起人員、車輛意外案件，包括上個月22日，1名7旬老翁落海不幸溺斃悲劇。

海巡人員說，疫情期間雲林海岸線僅有台西海園及三條崙海水浴場進行管制，其餘岸際區域相關單位皆未公告管制，由於許厝寮沙洲生態豐富，吸引許多民眾前來採集文蛤，卻因不清楚當地潮間帶地形及潮汐狀況，導致意外事件頻頻發生；有鑑於此，雲林縣政府已在許厝寮岸際設置潮汐告示牌及危險水域標語，提醒民眾注意安全。

第4岸巡隊提醒，民眾如在岸際或海域從事相關活動時，應注意四周環境及備妥相關安全措施；另呼籲水域主管機關重視危險水域並加強相關安全宣導，必要時採取有條件限制，以確保人民生命財產安全，亦可降低救難人員風險；民眾若不幸發生危難情事急需救助，可透過「118」免費服務專線請求協助。