以色列當局今日宣布，開始提供第3劑美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech的疫苗，給免疫系統較弱的成年人施打。不過，當局仍在評估是否需針對一般大眾施打第3劑疫苗。

近1個月來，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株迅速蔓延，以色列每日新增確診人數從個位數攀升至450例左右，疫苗施打率也再度升高。

衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）宣布，即日起免疫系統受損的成年人完整接種2劑輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗後，可再施打第3劑追加疫苗。至於是否向一般民眾提供第3劑，目前尚未決定。

此外，霍洛維茲還說，針對尚未完成2劑疫苗接種的民眾，衛生部將利用庫存的莫德納（Moderna）疫苗，填補輝瑞疫苗不足的缺口。

以色列自去年12月開始大規模接種疫苗，其疫苗主要供應商輝瑞與BNT 8日表示，將向美國及歐盟監管機構申請授權施打第3劑疫苗。這兩間藥廠指出，基於以國出現接種疫苗6個月後效力降低的狀況，完整接種兩劑疫苗後的6至12個月內，可能必須施打第3劑。

目前以色列的930萬人口中，約有6成皆已完成接種2劑輝瑞疫苗。但由於近期接種速度放緩，可能造成疫苗浪費，以國日前與韓國政府簽署疫苗互換協議，並已把70萬劑即將於7月底到期的輝瑞疫苗送往韓國。