台北市長柯文哲與副市長黃珊珊今到萬芳醫院視察，開會討論時黃珊珊提到，其中1名確診的移工就是非法逃逸者。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市萬芳醫院爆出3名陽性個案，台北市長柯文哲與副市長黃珊珊今到萬芳醫院視察，開會討論時黃珊珊提到，其中1名確診的移工就是非法逃逸者，萬芳醫院護理部主任劉淑芬表示，被感染的看護是病患家屬自帶的看護，院內所聘用的合約看護都是有打過疫苗，且都做過PCR檢測才能陪病。

萬芳醫院出現3名確診個案，儘管醫院已有「外籍看護需要做PCR篩檢，才能入內照顧病患的配套」，但因新冠肺炎有潛伏期，導致院內感染，劉淑芬表示，目前被感染的看護，為病患家屬自己在外請的外籍看護，醫院聘用的合約看護有打過疫苗，且有做過PCR檢測，而該名外籍看護不在院內名單，無法接種疫苗，盼柯文哲給予協助、指導。

柯文哲表示，要在每次過錯中檢討改進，未來應盡量用院內已打過疫苗的看護來服務病患，「要用我們可以控制的人。」黃珊珊補充說明，10日傳出的確診案例，「是外面的移工，非法移工逃逸。」

北市府指出，最後該會議決議，儘管醫院已有「外籍看護需要做PCR篩檢，才能入內照顧病患的配套」，但因新冠肺炎有潛伏期，導致院內感染，未來應盡量以院內打過疫苗的看護來服務病患，否則必須更頻繁對相關工作人員篩檢；此外，醫院工作人員都要打疫苗，盡快完成第二劑接種。

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