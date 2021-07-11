台中公布確診飲料店員足跡 發出668則足跡重疊簡訊 19:482021/07/11 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市流行疫情指揮中心公布確診的飲料店男店員公共足跡史。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市流行疫情指揮中心今天公布確診的飲料店男店員公共足跡史，包括中友百貨等均已清消，上午發出668則足跡重疊民眾簡訊。台中市衛生局長曾梓展表示，針對飲料店店員匡列接觸者9人居家隔離，經PCR採檢均為陰性。 曾梓展指出，市府今天上午發出668則簡訊，要求足跡重疊民眾自我健康監測2週，如有疑慮，可至台中醫院及中國附醫快篩；如有症狀，請速至急診就醫。 新北公布確診足跡 台北車站誠品地下街3C店員連上4天班 竹縣長照機構確診再＋1 老翁發燒6度採檢轉陽 #新冠肺炎 #台灣 # 足跡 #發出 #68 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園遭踢爆藏18例確診黑數 前藍委2張圖秀鐵證 09:322021/07/11 政治 Garmin員工確診致北桃隔空交火 陳時中：雙方做法都沒錯 15:312021/07/11 生活 連續16天本土零確診 宜蘭防疫記者會不再天天開 15:552021/07/11 生活 三立電視台2員工確診 接觸者PCR結果出爐 09:592021/07/11 生活 庾澄慶宅家運動畫面母湯 半透視緊身衣某部位凸一塊網狂盯 11:452021/07/11 娛樂 台中公布確診者足跡 兩大百貨、超商、書局入列 15:562021/07/11 生活 高風險國出發航班 大陸將適度減少 04:102021/07/11 焦點新聞 產業應超前部署 算碳足跡省錢 04:102021/07/11 財經焦點 連4天＋0 八卦山天空步道將開放 04:102021/07/11 地方新聞 分租套房爆「類家戶群聚」 北市信義區單周確診飆11例 15:372021/07/11 生活 本土疫情邁向尾聲 醫曝解封後生活：不明感染源成為常態 00:232021/07/11 生活 生活熱門新聞 上海復星晚間宣布與台積電、鴻海簽定合約 銷售1千萬劑BNT疫苗 - 生活 全時勞工1萬元生活補貼明起申請 9大Q＆A一次看 - 生活 午後雷雨區炸西半部 今起一路轟到下周日 - 生活 好市多買滿福堡她嗨喊比麥當勞原版大2倍 照片曝光2萬人笑翻：天才 - 生活 BNT來了！復星賣台積電、鴻海1000萬劑疫苗 指揮中心回應 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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