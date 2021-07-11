台中市流行疫情指揮中心今天公布確診的飲料店男店員公共足跡史，包括中友百貨等均已清消，上午發出668則足跡重疊民眾簡訊。台中市衛生局長曾梓展表示，針對飲料店店員匡列接觸者9人居家隔離，經PCR採檢均為陰性。

曾梓展指出，市府今天上午發出668則簡訊，要求足跡重疊民眾自我健康監測2週，如有疑慮，可至台中醫院及中國附醫快篩；如有症狀，請速至急診就醫。