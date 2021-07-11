大聯盟明星賽將於7月14日於洛磯主場熱鬧開打，不過今天在庫爾斯球場卻傳出了可怕的消息，那就是警方於庫爾斯球場旁的旅館逮捕到4位擁有重武裝的犯人，這讓警方密切注意，深怕這些人想在熱鬧的明星賽鬧出如2017賭城槍擊案的屠殺行動。

#BREAKING: Police said they feared a "Las Vegas style shooting" after discovering more than a dozen weapons and 1000+ rounds of ammo at a hotel near Coors Field Friday night. @LizGelardi and @TonyKovaleski have exclusive details: https://t.co/lLqsaIC0so — Denver7 News (@DenverChannel) July 11 2021

之後據美國媒體報導，警方搜查出這些嫌犯身上有16支長管槍械、防彈衣，還有超過1000發的子彈，數量及火力都非常嚇人，就算不是為要來的明星賽伺機而動，就目前當地來說也很危險，必定要快速將他們繩之以法。

最終警方逮捕3男1女，而為求保險，他們駕駛的兩輛車也被查扣，絕對不能讓昔日意外重演。洛磯庫爾斯球場(Coors Field)在1995年完工，已擁有多年歷史，位於美國科羅拉多州、丹佛市，此球場被稱作「投手墳場」、「打者天堂」，因為在這裡的球員往往能比較輕鬆轟出全壘打。

而因丹佛市屬較高海拔城市，建築師曉得高海拔上，較低空氣密度會把球送更遠，故將本壘到外野距離設計更遠，因此庫爾斯球場也成棒球史上外野最大球場之一，而因為有如此寬廣外野，多年來打者在此球場累積破單一球場紀錄的全壘打、安打數也為所有球場最多。

對此狀況，今年明星賽對投手來說或許較為吃力，目前獲選的投手陣容有艾沃迪(Nathan Eovaldi)、大谷翔平、巴恩斯(Matt Barnes)、寇爾(Gerrit Cole)、查普曼(Aroldis Chapman)、羅棟(Carlos Rodon)、狄葛朗(​Jacob deGrom)、高斯曼(Kevin Gausman)、達比修有、伍德洛夫(Brandon Woodruff)、韓崔克斯(Liam Hendriks)。

接著還有藍斯林(Lance Lynn)、金柏若(Craig Kimbrel)、海德(Josh Hader)、米蘭辛(Mark Melancon)、菊池雄星、普瑞斯利(Ryan Pressly)、索托(Gregory Soto)、馬奎茲(German Marquez)、A.瑞耶斯(Alex Reyes)、羅傑斯(Trevor Rogers)、惠勒(Zack Wheeler)、比柏(Shane Bieber)、吉布森(Kyle Gibson)等人。