台中市7期高檔的酒店，近期遭人在網路各社群貼文，雖因疫情停業，但因應新進妹子要求兼營「1對1隨車伴遊」；為洗清消費者染疫的疑慮，特強調天天快篩等。業者追查應是離職員工所為，已正式向警方提告自清。警方強調，如果調查屬實，將依法開罰，全案正由警方調查中。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，造成各行各業百業蕭條，全台酒店、舞廳停止營業後，舞小姐等無班可上，只好自謀生路，坊間琳瑯滿目的伴遊、鐘點情人或初戀的情人等，應有盡有；讓熱衷此道的男人，既愛又怕被染疫，小姐們見招解招，強調她們天天採檢，絕對安全。

酒店業者說，歇業時嚴格要求幹部及相關從業人員，不得私接客戶否則一律革職；經了解貼文者是該酒店離職幹部，打著公司招牌四處攬客，公司已正式向警方提告自清，防疫期間不容有人鑽漏洞造成商譽受損。

警方表示，防疫3級警戒期間，8大行業如有實質的營業事實就是違規，2名坐檯傳播妹與傳播公司老闆等3人，將依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰，每人處6萬到30萬罰鍰。