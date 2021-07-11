馬來西亞24歲DJ藍星蕾擁有E罩杯逆天身材，近年來她積極來台發展，還因為穿比基尼在平交道附近拍照爆紅，得到平交道女神、平交道巨胸妹的稱號，如今她不僅拍攝平面廣告，也會在綜藝節目上曝光，人氣扶搖直上，熱愛和粉絲分享辣照的她，IG也累積了225萬人追蹤，日前她曬出性感照，再度引發熱議。

藍星蕾日前一連曬出辣照，只見她身穿合身的淡綠色洋裝，低胸設計讓她飽滿的傲人上圍感覺隨時都要蹦出，細肩帶更從她的肩膀滑落，乍看似乎下秒整件洋裝都要掉下來，她將褐色長髮勾到耳後，露出整片性感鎖骨，眼神對著鏡頭狂放電，頓時讓老司機們陷入瘋狂。

藍星蕾的美照掀起熱議，不少網友狂刷愛心，紛紛激動直呼，「超漂亮的」、「厲害棒棒棒」、「娶回家養」、「好棒的身材」、「身材好爆哦」、「好爆乳喔！真要命！我受不了了」、「天哪，多美的女孩」、「也太美了」、「好棒的身材」、「太不成比例」、「太炸了」、「美美的」、「好喜歡你」。

事實上，藍星蕾擁有「亞洲百大DJ」頭銜，她不但刷盤技術了得，還是新加坡奧林比亞大學國際商務法律學士及碩士，頭腦十分聰明，近期藍星蕾將重心放在台灣，還趁勢推出寫真集，日前更開設YouTube頻道，積極和粉絲們互動，一舉一動都成為關注焦點。