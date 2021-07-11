韓日能否藉東奧推動奧運外交？6月曾有消息稱南韓總統文在寅欲趁東京奧運訪日，與日本首相菅義偉舉行高峰會，針對這消息，《日經新聞》11日報導，文在寅23日將出席東奧開幕式，屆時將與菅義偉舉行日韓高峰會，兩國政府正就文菅的第一場峰會磋商細節。

南韓《朝鮮日報》9日率先報導，稱文在寅計劃配合東奧23日的開幕式，在東京停留2日1夜，並引述政府相關人士的話，稱韓日雙方已就峰會日程暫時達成協議，但關於峰會的舉行方式則還在研議。

據悉這次峰會係由首爾先向東京提議，藉文在寅出席東奧期間安排兩國領導人見面，而日方也同意推動這項計畫。

文在寅上次訪日是在2019年6月到大阪出席20國集團（G20）峰會，但當時他並未與時任日本首相的安倍晉三會談。儘管文在寅6月已跟菅義偉在英國七國集團（G7）峰會首度碰面，但只在場邊短暫寒喧。

《共同社》引述消息人士的話推測，由於菅義偉須會晤來訪的各國元首或政要，因此可能會依照平均每人分配會晤時間15分鐘的慣例，與文在寅見面15分鐘。

不過南韓希望文在寅與菅義偉的會晤時間至少可以1小時，盼能藉此次機會修補破裂的韓日關係，解決二戰以來的慰安婦、日企非法徵用勞工等歷史爭議，然而這與日方計劃在短時間內完成會晤的構想相違背。

日本外務省一官員表示，日方只將文在寅視為出席東奧開幕式的其中一國元首，不代表日方得就歷史問題向韓方讓步，來爭取文在寅訪日。

日韓峰會露曙光，但美國第一夫人吉兒出席東奧則有變數。東京8日發布第四次緊急事態宣言，宣布東奧採無觀眾制，而美國白宮發言人也對外宣布，有關第一夫人吉兒參加東京奧運開幕式仍未定案，將先派出先遣隊到日本，觀察日本境內疫情及狀況，評估第一夫人赴日的可能性。