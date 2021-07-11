驚悚推理韓劇《VOICE 4》由李荷娜和宋承憲主演，最新一季延續前幾季112舉報中心「黃金時間隊」熱血辦案精神，再度出動揪出嫌疑犯，刺激劇情讓收視節節攀升。本季大魔王由曾演出夯劇《機智牢房生活》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》的李奎炯擔綱，飾演擁有四種人格的連續殺人魔「雜技人」，在最新一集中展現「一秒變臉」瞬間切換人格的驚悚演技，更毫不留情地砍殺受害人，瘋邪模樣十分駭人；他也即將與追擊他的宋承憲正面交鋒，劇情進入白熱化。

最新1集中，李奎炯飾演擁有四種人格的連續殺人魔「雜技人」，手持斧頭殘忍殺害被他囚禁在家的少女，過程相當駭人，尤其是他人格瞬間切換的演技令人毛骨悚然，眼神、表情和聲音都在一秒內判若兩人，一下是輕聲細語的斯文男、一下卻是聲音低沉的殘暴性格者，完美演繹瘋邪的變態殺人魔。製作組也表示：「劇中董方民（李奎炯劇中角色名）是一個很難由同一名演員演出的角色，但李奎炯用扎實的演戲成功塑造不同人格，因為是他才能做到。請觀眾期待李奎炯的表現，之後還會有更讓人大吃一驚的殘酷演出！」

宋承憲飾演韓裔美籍警察。（myVideo提供）

宋承憲飾演美籍韓裔警察Derek Jo，每一集都充滿大量動作戲，從幕後花絮中，可看到他幾乎都是親自上陣演出，包括撞破車窗逃生、激烈扭打、追逐槍戰等，還能一肩扛起男人近身搏鬥，MAN爆的好體能和俐落身手讓劇組人員都相當佩服。宋承憲不只武打戲拚命，情感戲也下足苦功，製作組透露：「宋承憲為了將角色的情感刻畫細緻入微，在任何一個現場都不放下手中的劇本，徹底分析、反覆研究，每一場戲都和導演與演員們交流意見、仔細排練。」擁有好人緣的他，在拍攝期間，好友李秉憲、蘇志燮、李棟旭、柳演錫等都紛紛送上應援餐車。其中，近來在拍攝《機智醫生生活2》的柳演錫還打趣在餐車上留言寫到：「Derek Jo警察大人加油！如果在抓犯人時受傷的話，請來我們醫院治療喔！」讓粉絲會心一笑。該劇每週六、日在myVideo、愛奇藝國際站、friDay影音、LINE TV播出。