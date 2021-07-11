素有「護國神山」之稱的半導體晶圓代工龍頭台積電，近期屢屢傳出全球布局動態，不過股價卻在600元以下震盪起伏，有網友見台積電正在盤整，打算買個10股，等台積電漲到700元，加減賺一點；貼文曝光後，有人看了勸道，「你這身家先定存，別急著賺」、「先存預備金吧，有了再投資也不急」。

台積電股價自679元高點回落後，一直於600元以下微幅震盪，然而股價雖然沒有什麼起色，但台積電9日公告6月營收報告十分驚人，在Q2的淡季中繳出歷史新高的亮眼成績，6月合併營收1484.71億元，月增32.1%、年增22.8％；第二季合併營收3721.46億元，較去年同期增加19.8％，雙雙創下歷史新高紀錄。

有網友在社群平台PTT上以「認真問，買零股台積電適合嗎」發文，現在台積電一張約58萬，但是現階段手頭不充裕，暫時買不起一張，計畫先買10股，預計放到下個月，看好到時股價會漲到700元，雖然只是零股，但應該能加減賺一些。

貼文一出，底下網友一看連忙阻止，「認真，你這身家先定存別急著賺錢」、「你是認真問的嗎？建議先存緊急預備金」、「先存預備金吧，有了再投資也不急啊，不然到時需要錢會影響你的心態」、「閒錢在去投資，所謂閒錢是至少三年都不會用到的錢」。