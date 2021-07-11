針對印度軍方大幅增加與中國邊界上的部隊數量與大量重型武器，中印邊境地帶情勢逐漸趨於緊張。中共解放軍近日也在邊境地帶舉行大型火炮演習，並以高角度方式針對山區的峽穀、深溝與反斜面上的目標進行演練，這種針對性的演習引發外界對中印邊境情勢是否已經升級的關注。

《多維新聞》引述大陸《央視軍事》頻道指出，這次在中印邊境舉行火炮演習的是解放軍第81集團軍，部隊在抵達射擊陣地後，各火炮迅速將炮口上揚至極限位置，向十幾公里外的目標實施首輪高射界射擊。

此次參與演練的155mm自走加榴炮是解放軍正式裝備的首款155mm履帶式自行火炮，由PLZ-45自行加榴炮發展而來。主要用來反制印度近期部署的韓製K-9自走炮。（圖／央視截圖）

報導表示，此次參與演練的155mm自走加榴炮是解放軍正式裝備的首款155mm履帶式自行火炮，由PLZ-45自行加榴炮發展而來，可以發射殺傷全膛圓柱、底排、底排─火箭助推等型號的爆破彈、照明彈、發煙彈、子母彈、黃磷彈等標準炮彈，也可以發射雷射導引、衛星導引和末端敏感彈藥等精確炮彈。

此外，解放軍的155毫米自行加榴炮還採用自動裝填系統與炮塔尾艙式結構，彈丸和發射藥分兩層存放在炮塔尾部的滾動迴圈式彈艙裡，擺臂式氣動輸彈機則安裝在炮尾後方。裝彈機能夠自動選擇彈藥、測合引信並在任意角度裝填彈藥。

報導說，在當前中印關係下，印軍155毫米自行榴彈炮——K-9自行火炮效能亦備受關注。韓製K-9自行火炮重47噸，最大射程40公里，最大射速每分鐘12發。目前已部署到中印邊境。

另據共軍釋出消息，解放軍新疆軍區還部署了新型遠端火箭炮、新型122毫米卡車炮以及08式步兵戰車。