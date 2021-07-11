2022年地方選舉、2024年總統大選，各政黨摩拳擦掌，有的甚至已經積極展開布局。除了民進黨開始搶救民調，國民黨立院黨團則指控施打AZ疫苗容易致死，形容為「催命符」；民眾黨主席、台北市長柯文哲最近動作頻頻，也被認為是提早部署2024。資深媒體人陳東豪表示，2022、2024誰是最後贏家，在這兩三個月決定。

陳東豪10日在《新聞面對面》節目中表示，用催命符來形容AZ，這叫做「政治」，這就是抓到民眾潛在不安的心裡；而因為政黨的關係，包括柯文哲，有的動作也是為了選票。至於選票什麼時候會決定？他認為、明年地方選舉、2024年總統大選，最後誰是贏家？未來在這2、3個月的時間，會告訴你答案。

陳東豪接著表示，如果蔡政府的疫苗給得充分，施打疫苗的順序7、8、9、10等類別，都很順利地施打完，也沒有再有新一波疫情，而Delta病毒的群聚感染，也沒有發生什麼大事，蔡政府會是贏家。但反過來講，施打了疫苗，死亡通報仍不斷，變成大家都專注在某一個議題，甚至疫苗的施打中斷了，如此一來，在野黨當然是贏家。

政治評論員李正皓表示，如果是他主打這個議題，他會專注在處理疫苗不夠施打的問題，他不會去處理疫苗是催命符的問題。或許可以去提醒，要去關注疫苗的安全。可是去處理到疫苗是催命符，我覺得歪樓了及你也沒有科學證據，所以你可以盡監督的責任，去要求政府做出解剖報告。可是你可以站在幫人民監督疫苗安全的角度去做，但是你不可以把這當主戰場。