北美洲遇到熱浪，除了在加拿大造成罕見高溫，美國西部的情況只會更糟，尤其是加州。根據美國國家氣象局的讀數，加州東南部的莫哈韋沙漠(Mojave Desert)、死亡谷(Death Valley)在星期五出現攝氏54度的高溫，這股熱浪也造成北加州的野火，消防隊員在熾熱的氣溫下試圖控制火勢，相當困難。

美聯社報導，死亡谷的54度高溫令人震驚，因為如果讀數準確，那麼這將是史上第2高的溫度紀錄，僅次於1913 年 7 月測到的57度，這也是地球上測得的最高的氣溫。

加州消防隊冒著高溫滅火。(圖/美聯社)

在炙熱沙漠西北方約 483 公里的北加州，正面臨今年最大的野火，這場野火正沿著加州與內華達州的邊界肆虐。起火原因是由兩場閃電引起的，火災位在太浩湖(Lake Tahoe)以北 72 公里處。

週六，奧勒岡州南部的一場野火，又在強風的推動下更為肆虐，焚燒範圍達到 311 平方公里。

加州電力系統運營商警告說，潛在的電力短缺不僅是因為高溫，還因為奧勒岡州南部的野火，正在威脅輸電網路。

在南加州，聖地亞哥縣東部發生一起大型鑽井平台的大火，還蔓延到附近森林，迫使兩個原住民保留地必須撤離。

華盛頓州東南部也發生野火，已蔓延到 155 平方公里，在愛達荷州，州長佈拉德·利特爾 (Brad Little) 在星期五宣布進入「野火緊急狀態」，並動員該州的國民警衛隊，幫助撲滅因為雷擊引發的火災。