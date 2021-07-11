韓國演藝界型男帥哥多到讓人眼花撩亂，有著「臉蛋天才」外號，身高183公分的「ASTRO」車銀優，不僅顏值滿分，高中時期還名列全校前3名，畢業後還考取韓國名門學府成均館大學演技藝術系，絕頂聰明還擅長英語、日語外也會講一些華語，因為熱愛音樂，鋼琴、吉他、小提琴、長笛也難不倒他，出道後獲得各界青睞，歌而優則演，不過近來因繁忙的演藝工作，暫時休學中全力為演藝事業衝刺。

車銀優出道至今，陸續主演了《我的ID是江南美人》、《新入史官丘海昤》和《女神降臨》3部電視劇，前2齣女主角林秀香、申世景都是超過30歲，即使這次的搭檔文佳煐也大他1歲多，在編劇的安排下，外表稚嫩的車銀優似乎和「姐姐們」都比較有緣，因此也特別獲得姐姐粉絲們的喜愛。其實私底下的車銀優對於理想異性類型，很在乎自己的直覺、本能，在日常生活中忽然地被誰吸引也不一定，因此特別相信「一見鍾情」的感覺。過去受訪時，他曾表示自己心儀有品位、有智慧的女生，而且個性單純有趣，笑起來很甜美像文彩元那樣的女生，不過「國民初戀」秀智與「酒窩女神」申敏兒也是他的最愛，希望將來有機會能和秀智搭檔校園演浪漫劇，和申敏兒則是希望能夠一起演出古裝浪漫歷史劇。

車銀優和文佳煐因為不可告人的祕密而結緣。（衛視中文台提供）

車銀優在《女神降臨》中的演出，再次收穫大批粉絲，近日還獲得韓國媒體網友票選2021年上半年度最受歡迎的男主角冠軍，劇中他是一個內外兼具的校草型男，不僅擁有高挑帥氣的超高顏值外，還有著聰明絕頂的頭腦，特別是與生俱來活躍的運動細胞讓他成為奔馳運動場上最吸睛的戰將。雖然受到眾人關注，但內心冷漠對任何人毫不關心，不給別人一秒鐘的目光，也不給女生有任何表白的時間，還非常厭惡被人偷拍，堪稱是「裝上多層防彈玻璃」的鋼鐵美男。不過某天班上來了一位的轉學生任朱靜（文佳煐飾），因為令人驚豔的外貌一來就登上「校園女神」寶座，沒想到某日剛好素顏沒化妝的「醜小鴨」原形竟被他看到，任朱靜跪求他保密使出各種手段，兩人因此更親近而意外擦出了愛的火花，但校園裡另一位冷峻校草韓書竣（黃寅燁飾）也對個性善良的任朱靜動了心，錯綜複雜的三角戀情就此展開。該劇12日起，每週一至五晚間8點到10點衛視中文台播出。