「謀女郎」倪妮以高級臉、清新脫俗的氣質走紅，過去和楊冪、Angelababy、劉詩詩被封為「四小花旦」，身材高挑的她是天生衣架子，有紅毯常勝軍之稱，可近日她穿著一套吊帶晚裝出席活動，卻驚現排骨胸，被質疑過瘦了些，引起網上熱烈討論。

倪妮日前現身高級珠寶展，她身穿白色吊帶馬甲禮服，紮起包頭髮型，不但修飾出完美天鵝頸及鎖骨線，也襯出她的白皙肌膚，整個人散發高貴優雅氣質，而禮服的貼身設計，更展現出她的S曲線，尤其腰臀比例也被大讚相當完美，但有不少網友發現，倪妮美歸美，但胸前一根根肋骨清晰可見，「排骨胸」相當明顯，。

倪妮驚現排骨胸。（圖／翻攝自微博）

倪妮的好身材被讚瘦而不柴。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，有網友認為倪妮似乎瘦過頭，「沒想到現在流行這樣的身材，要是我長這樣，我媽媽會覺得我瘦骨嶙峋」、「作為明星我真的覺得美絕了！但是作為普通人還是不要拿這些來衡量或者匹配自己了，此景只應天上有，普通人還是在凡間快樂的生活吧」、「健身房看到很多這種柴骨身材說實話真不好看」。

不過，大部分網友仍直誇倪妮太美了，「太好看了！羨慕這樣的腰臀比！瘦但還有臀部」、「倪妮真的太美了」、「超級像赫本那個年代的細腰美人」、「我覺得她瘦而不柴，很有女人味兒」、「倪妮氣質真好」、「哪來的白天鵝，太絕了」。