李霈瑜（大霈）、林柏宏在主演的迷你劇集《大債時代》劇中，為實現理想人生拼命工作、賺錢，大霈談到過往打工經歷，印象最深刻是在日式料理自助餐店，當過收盤子服務生，髒盤子及海鮮的腥臭味是回家後完全洗不掉的，「那時做了整個暑假，薪水大概也是1萬初頭，可是對於國中剛畢業的我，這已經是很開心的事情了。我覺得有接觸過社會、做過服務生，其實是非常好的經驗。但錢真的很少，讓我很難忘」。林柏宏則表示，高中時真的沒有為未來考慮這麼多，「那時候都被學校課業限制了自己的想法，只想考上好的大學。」

《大債時代》探討當代青年負債議題，經典台詞貼近人心，網友評論「《大債時代》寫實真切令人揪心」，面對現階段疫情衝擊下的生活考驗，林柏宏分享演出《大債時代》後的體悟，「從第一集到第六集會看到劇中人物在追求的事物上有所轉變，但是後來會發現，我們要的『生活』是什麼那才是最重要的！」他有感而發：「通往成功的道路即便可能會失敗，也是非常值得的一段旅程。」

李霈瑜（大霈）在《大債時代》飾演外送員。（八大提供）

陳昊森（右）在《大債時代》中飾演職場新鮮人。（八大提供）

李霈瑜表示，這部戲帶給大家非常多的安慰，想跟大家說「你們不孤單，大家都在經歷相似的考驗」；劇中飾演職場新鮮人的陳昊森表示：「劇中的我會時常舉起雙手，小小的對自己說聲『加油！』，也希望告訴大家，除了天天關心這個社會、看著外面人事物的發生，也不要忘了停下腳步，深呼吸告訴自己一聲『加油』。」

劇中兼職外送員工作的李霈瑜，在這段疫情期間對外送、宅配人員特別有感觸，特別向他們溫情喊話：「辛苦了，我懂你們！」表示「我懂你」應該是最能夠觸碰到他們心裡的一句話，因為消費者都只關心自己有沒有準時收到東西，卻很少能去體諒這背後系統是有多麼的複雜、我們應該要多感恩。同時提醒大家「請體諒晚到的貨品並且記得跟外送員或物流人士說聲『謝謝』、『辛苦了』！」《大債時代》7月18日起、每周日晚間10點在八大綜合台播出。