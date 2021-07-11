現任主席江啟臣強調，九二共識是我一貫論述，期待透過黨內民主機制，為黨舉才。（翻攝江啟臣臉書）

彰化縣前縣長卓伯源今在臉書宣布參選黨主席。卓伯源批評「現任領導者」沒有重視中華民國這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識。現任主席江啟臣說，卓縣長對國民黨的前途定位有許多建言，這都是讓國民黨更加茁壯的養分。但「基於中華民國憲法的九二共識」是去年全代會通過的現階段國民黨兩岸論述，「也是我一貫的論述」。

卓伯源說，目前國民黨看不到一股團結力量，「領導者很可惜沒有重視中華民國這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識」，跟著民進黨膜拜，失去泱泱大黨的主體性；國民黨的黨魂逐漸被淡化，黨的領導中心不幸自我矮化，看不到執政重返的動力，也缺乏在野監督的角色跟力量，讓黨員看不到中心的目標。

江啟臣指出，卓伯源縣長對國民黨的前途定位有許多的建言，這些都會是促使國民黨更加茁壯的養分；包含其提及的兩岸論述，與去年全代會通過的現階段國民黨兩岸論述，「基於中華民國憲法的九二共識」不謀而合，這是國民黨的主張，也是我一貫的態度。

江啟臣強調，基於中華民國主權、台海安全、保障人權的前提下，與對岸進行有原則的交往。「大家應該正面看待國民黨黨內民主競爭」透過黨內民主程序凝聚共識，確立道路，而不是彼此分化，期待透過黨內民主機制，為黨舉才。