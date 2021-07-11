王少偉近年來非常享受露營野營的樂趣，疫情前只要有空就往大自然郊外衝，幾乎每周都會在野外搭帳棚夜宿，三級警戒之後無法外出露營，轉戰在家全力投入YouTube頻道《隔壁老王》，繼挑戰1人分飾2角男扮女裝之後，瘋狂點子再加一，王少偉把平常野營的全套裝備、整個夜宿過程在家中完整真實呈現。不忘提醒大家雖然在家悶得慌，但微解封時期千萬先別急著報復性出遊，建議大家就算關在家也可以自己改變心情，加一點點趣味的儀式感就能找回生活的主控權，真正成為生活的主人。

王少偉個人IG上都是各地野營的照片記錄， 1台車1頂帳篷1個行動咖啡箱，就可以在山間林道享受蟲鳴鳥叫溪流的聲音，王少偉說他都是自己紮營帳，或是睡墊睡車上的露營，是特別適合1個人的玩法，在樹林間喝著自己手沖的咖啡，完全就是極致的享受，但當然還是要注意安全第一，所以要露營的話在合法的營區有水有電則相對安全多些。王少偉推薦大家等疫情完全解封之後，可以到新竹尖石鄉露營區、宜蘭大同鄉亞爸的山、台中武陵農場、南投九份二山連興農場露營區等，都是他常去的露營地點。如果喜歡野營的則可以試試新竹五峰鄉羅山林道，沿路很多地方都可以紮營。

為了展現自己的旅人魂和真實呈現平常野營的情境，王少偉誠意十足地把整頂營帳紮好、睡墊睡袋、野營的氣氛吊燈等全套布置好，將自己5坪大的工作室空間塞得滿滿的，充分利用了之前在戶外露營時購買的裝備，一點也不會覺得疫情期間用不到而感到浪費。影片中從晚上開車夜衝出發，再在帳棚裡真的睡了一晚，一覺醒來還以為自己真的置身山林中露營，真的有很療癒的感覺，最後不忘鼓勵大家不要被疫情限制了自己的想像，改變不了疫情但是可以改變心情，在家裡也可以自得其樂，不受時空限制，而且就算一個人也可以多做自己喜歡的事、開心過生活，大家一起平安度過疫情。