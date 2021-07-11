國內本土疫情持續延燒，疫苗仍不足全體國人接種，讓民眾對民進黨政府近期施政頗有怨言。不過，媒體《風傳媒》報導指出，緊接而來的明年2022地方選舉，民進黨各派系正在積極備戰，目前傳出基隆市長人選，可能由現任基隆市立委蔡適應出戰，台北市長人選則可能由現任基隆市長林右昌出戰，前台中市長林佳龍則可能挑戰新北市長，但目前黨內派系仍有疑慮。

據《風傳媒》11日報導，民進黨黨內各派系正暗中就2022選戰進行評估，目前傳出正國會擬推派蔡適應參選基隆市長，台東縣長則是推派現任卑南鄉鄉長許文獻。彰化縣長部分，目前傳出現任縣黨部主委邱建富有意爭取。

不過，報導也指出，林右昌雖有意挑戰台北市長大位，但目前正國會派系內有人建議，林右昌若轉戰新北，對他會比較適合。林佳龍部分是否能選新北，黨內則有不小雜音。

值得注意的是，台灣民意基金會董事長游盈隆曾指出，雖然離2022選舉還有一段時間，但他認為，5月中三級警戒以後，一直到8月底，是民進黨政府的生死關頭，若處理不善，地方選舉會是一場苦戰。

民進黨立委蔡適應。（圖/報系資料照）

《德國之聲》過去曾報導，加州大學爾灣分校政治學博士南樂 (Lev Nachman) 指出，疫情危機會影響執政支持度，處理得好會有「聚旗效應」拉高支持度，做得不好支持度會重挫，因此防疫的政治效應將決定2022地方選舉的結果。