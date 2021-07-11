新冠肺炎本土疫情仍舊嚴峻，三級防疫警戒迄今，民眾配合居家防疫無法外出工作，盼透過網路投資增加收入，反而可能遇上假交友、投資詐騙。刑事局統計今年迄6月27日止，全部詐欺案類中，投資詐欺案件發生數，計2085件，比去年同期增加1006件，增加93.23％，將近一倍。警方說，多數民眾係於社群網站、交友軟體中遭歹徒搭訕，在各種話術或感情攻勢下踏進假交友、投資陷阱。

警方說，Y姓女子5月下旬居家防疫期間，接獲詐團盜用他人照片、自稱「JASON」的男子，要求加LINE好友，Y女與JASON互加好友後，如戀人般互動聊天，逐漸陷入對方的愛情套路，而遭介紹加入假投資平台會員及加入投資平台的LINE群組。

Y女初期透過「群組老師」協助，還能順利於「帳面」上獲利，Y女遂前後陸續匯款新台幣近30萬元至詐騙集團指定的人頭帳戶，孰知當Y女帳面獲利至75萬元想要出金時，1名自稱某國際金控會計人員於群組表示，帳面資金須達100萬元系統方能出金，Y女因而再匯入差額款項25萬元，隨後該名會計又謊稱需支付5％佣金費用方能出金，Y女於匯款後即遭無預警退出群組。

更慘的是，當Y女賠錢想聯繫JASON時，才發現對方已刪除好友，Y女只能怪自己被愛情蒙蔽，陷入假交友、投資詐騙陷阱，損失慘重。

刑事局預防科表示，假交友、投資詐騙手法萬變不離其宗，詐騙方法多透過社群網站或通訊軟體上，散播假投資訊息，或利用交友軟體結識被害人後再介紹假投資訊息，歹徒多冒用網路高富帥、白富美照片，使被害人陷於愛情套路，或以直接以標榜高獲利、零風險之假投資內線消息，吸引被害人投資虛擬貨幣、衍生性金融商品或博弈網站。

詐團會偽造獲利的網站假象或其他書面證明以取信於被害人，再聲稱協助被害人投資各項詐騙標的物，實際收錢後並未進行真正投資，待被害人要出金時，再以被害人違規使用後臺操作為由，需支付大量違約金或需再加注資金到一定額度方能出金，期間藉故拖延，甚至直接封鎖被害人或關閉網站，造成被害人血本無歸，無處追返投資金額。