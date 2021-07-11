37歲網紅健身教練咪咪，擁有173公分的高挑身高，身為兩個孩子的媽，擁有健康與火辣的身材曲線，幾乎每日都會健身來維持體態，因此擁有不少女性朋友，會關注她的健身教學。最近咪咪分享她一週的健身課表，許多網友們表示：「好厲害喔！」

健身教練咪咪，穿著一套黑色高衩泳衣，側邊開出誘人小洞，一下腰半球從側邊溢出來，擋不住姣好的身材曲線。她表示：「今天在做到這個動作之前我莫名的哭了！腦海裡閃過了好多個過去的畫面，剛生完小孩還在坐月子，就怕我瘦不下來，月子餐我只敢吃不到一半，又怕沒奶餵小孩但又不敢吃飯。」

健身教練咪咪也分享，早晨可以做9組瑜珈動作：「知道居家防疫期間很多人愛上這個瑜伽，只需要一張瑜珈墊的瑜珈，讓大家一起床，就可以看到咪咪，並跟我一起做運動。」在影片當中示範了不同組的瑜伽動作，如下犬式、抱手肘前彎、日拜式、高弓箭步、加強伸展式等等。

咪咪非常努力地想要做好，每一張美照背後是不斷的失敗和練習，希望大家在看見我分享的照片，那一瞬間相信著我，一切只要努力，你也做的到！喜歡觀看她的粉絲朋友表示：「不用去理會不認識你的人的聲音，我們可以把專注力更放在喜歡你在乎你的人身上喔！」、「真的都是我每天會做的動作耶」、「感謝咪咪的早晨瑜珈視頻，辛苦妳了！」

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