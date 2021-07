上海復星醫藥集團發布公告,與台積電、鴻海簽定合約。(翻攝上海復星醫藥集團官網公告)

上海復星晚間宣布與台積電、鴻海簽定合約 銷售1千萬劑BNT疫苗

上海復星醫藥集團今晚發布公告,指控股子公司復星實業分別與台積電、鴻海永齡基金會以及裕利醫藥(有進口疫苗資質的醫藥公司)簽訂《銷售協定》,復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗,該等疫苗將被買方捐贈予台灣疾病管制機構用於當地接種。

【上海復星醫藥(集團)股份有限公司 關於控股子公司許可專案進展的公告】

●重要內容提示(簡稱同正文)

本公司控股子公司復星實業分別與(1)台積電(即“買方一”)、(2)鴻海、 永齡基金會(即“買方二”)以及裕利醫藥(有進口疫苗資質的醫藥公司)簽訂《銷 售協定》,復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計 1000 萬劑 mRNA 新冠疫苗,該等疫苗將被買方捐贈予臺灣地區疾病管制機構用於當地接種。

●本次交易對上市公司的影響和風險提示(簡稱同正文)

1、本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足。 2、本次交易各方已初步擬訂供應計畫,但由於《銷售協議》項下 mRNA 新冠疫苗的供應進度受(包括但不限於)該等疫苗生產及/或供應鏈能力等因素影響,且本集團的疫苗供應成本與生產成本、許可區域總體供應量等因素有關,尚存在不確定性, 因此本次交易對本集團 2021 年經營業績的影響尚無法確定。 3、mRNA 新冠疫苗為預防性疫苗,根據該類型疫苗的接種實踐,其防疫效果可能因人體的個體差異而有所不同,有少數接種者可能會發生不良反應。

一、【許可項目概況】

上海復星醫藥(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)控股子公司上海 復星醫藥產業發展有限公司(以下簡稱“復星醫藥產業”)於 2020 年 3 月獲德國 BioNTech SE(以下簡稱“BioNTech”)授權,在區域內(即中國大陸及港澳臺地區,下同)獨家開發、商業化基於其專有的 mRNA 技術平臺研發的、針對新型冠狀病毒的 疫苗產品(以下簡稱“本次合作”)。 2020 年 12 月,復星醫藥產業與 BioNTech 及其控股子公司 BioNTech Manufacturing GmbH 簽訂《授權合約修正案一》和針對中國大陸的《供貨協議》, 就(其中包括)區域內 mRNA 新冠疫苗的銷售供貨、提成分享等事項達成進一步約定。 2021 年 1 月,基於上述合作引進的 mRNA 新冠疫苗 BNT162b2(以下簡稱“mRNA 新冠疫苗”)獲認可於中國香港特別行政區作緊急使用。2021 年 2 月,該疫苗首次 獲中國澳門特別行政區(以下簡稱“中國澳門”)衛生局特別許可進口批准、供中國澳門衛生局使用於當地新冠病毒疫苗接種計畫。 以上詳情請見本公司於 2020 年 3 月 16 日、2020 年 12 月 16 日、2021 年 1 月 26 日以及 2021 年 2 月 26 日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)刊 發的相關公告。

二、【本次進展暨本次交易情況】

2021 年 7 月 9 日,本公司控股子公司復星實業(香港)有限公司(以下簡稱“復星實業”)分別與(1)Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.(以下簡 稱“台積電”),(2)Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.(以下簡稱“鴻海”)、 Yonglin Charity Foundation(以下簡稱“永齡基金會”)以及 Zuellig Pharma Inc. (以下簡稱“裕利醫藥”)簽訂《Advance Procurement Agreement》(以下簡稱“《銷 售協議》”),復星實業將向受台積電、鴻海和永齡基金會委託的裕利醫藥(有進口疫苗資質的醫藥公司)銷售共計 1000 萬劑 mRNA 新冠疫苗,該等疫苗將被買方捐 贈予臺灣地區疾病管制機構用於當地接種。

三、【交易對方基本情況】

1、台積電 台積電成立於 1987 年,系臺灣證券交易所(股票代碼:2330)及美國紐約證券 交易所(股票代碼:TSM)上市公司,董事長為劉德音。台積電主要提供專業集成電 路製造領域技術與服務,提供完備並且通過工藝驗證的元件資料庫、矽智慧財產權,並構建全球半導體業界先進的設計生態環境,提供給客戶在專業積體電路製造領域 技術支援服務。根據台積電已披露的資訊,截至 2020 年 12 月 31 日,其已發行普通 股總數為 25930380458 股,其中:花旗託管台積電存托憑證專戶及行政院國家發 展基金管理會分別持有其 5321819398 股、1653709980 股,分別占其已發行 普通股總數的 20.52%及 6.38%。根據台積電於臺灣證券交易所公佈的財務報告(按照國際財務報告準則編制),截至 2020 年 12 月 31 日,台積電的總資產為新臺幣 2760711405 千元,歸屬於 母公司淨資產為新臺幣 1849657256 千元,負債總額為新臺幣 910089406 千元; 2020 年度,台積電實現營業收入新臺幣 1339254811 千元,實現歸屬於母公司淨利潤新臺幣 517885387 千元。

2、鴻海 鴻海成立於 1974 年,系臺灣證券交易所(股票代碼:2317)及英國倫敦證券交 易所(股票代碼:HHPD)上市公司,董事長為劉揚偉。鴻海的業務涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域的電子代工服務。根據鴻海已披露的 2020 年年報,截至 2021 年 4 月 25 日,鴻海流通在外股份為 13862991 千股,其中:郭台銘直接持有約 1342199 千股,約占流通在外股份總數的 9.68%,為鴻海單一第一大股東。 根據鴻海已公佈的財務報告(按照國際財務報告準則編制),截至 2020 年 12 月 31 日,鴻海的總資產為新臺幣 3674275590 千元,歸屬於母公司淨資產為新臺幣 1297277376 千元,負債總額為新臺幣 2200129181 千元;2020 年度,鴻海實 現營業收入新臺幣 5358023065 千元,實現歸屬於母公司淨利潤新臺幣 101794807 千元。

3、永齡基金會 永齡基金會成立於 2000 年,創辦人為郭台銘,為其個人捐贈成立的基金會,董事長為郭守正。永齡基金會主要致力於預防與治療癌症,支持研發並培育人才;在公共利益下積極投入急難者的救護與協助;保障更多兒童及青少年平等受教權。 4、裕利醫藥裕利醫藥成立於 1988 年,總經理為 John Chou。裕利醫藥主要提供醫藥產品的分銷、數位和商業化服務。Zuellig Pharma Holdings Ltd 持有其 100%股權。

四、【本次交易對上市公司的影響及風險提示】

1、本次交易的執行還受制於疫苗在當地的使用獲批、捐贈完成等條件的滿足。

2、本次交易各方已初步擬訂供應計畫,但由於《銷售協議》項下 mRNA 新冠疫 苗的供應進度受(包括但不限於)該等疫苗生產及/或供應鏈能力等因素影響,且本集 團的疫苗供應成本與生產成本、許可區域總體供應量等因素有關,尚存在不確定性,因此本次交易對本集團 2021 年經營業績的影響尚無法確定。

3、mRNA 新冠疫苗為預防性疫苗,根據該類型疫苗的接種實踐,其防疫效果可 能因人體的個體差異而有所不同,有少數接種者可能會發生不良反應。 敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。

上海復星醫藥(集團)股份有限公司 董事會

二零二一年七月十一日